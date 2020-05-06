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В Пензенской области медработники получат федеральные доплаты на сумму 120 млн. рублей

16:24 | 06.05.2020 | Медицина

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Пенза, 6 мая 2020. PenzaNews. Федеральные выплаты стимулирующего характера на сумму 120 млн. рублей за апрель 2020 года будут перечислены в ближайшие дни медработникам Пензенской области, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

В Пензенской области медработники получат федеральные доплаты на сумму 120 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сумма огромная», — отметил он в ходе пресс-конференции, состоявшейся в правительстве Пензенской области в среду, 6 мая.

Министр пояснил, что точная дата перечисления денежных средств будет зависеть от графика выплаты зарплаты в отдельно взятом учреждении.

Александр Никишин добавил, что также в ближайшие дни будут перечислены региональные доплаты отдельным категориям медработников, не подпадающих под условия получения федеральных выплат.

По словам министра, за март сумма доплат была заметно меньше — примерно 9 млн. рублей.

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