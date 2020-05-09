В Пензенской области коронавирус подтвержден у 8-летнего ребенка Медицина

Пенза, 9 мая 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у 8-летнего ребенка и 44 взрослых в возрасте от 18 до 89 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в субботу, 9 мая.

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«География распространения: Пенза — 33 [случая], Бессоновский район — один, Камешкирский район — два, Нижнеломовский район — семь, Никольский район — один. Один пациент — житель Мордовии», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что всего в Пензенской области на коронавирус проверили более 42 тыс. человек: в вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» — 21 тыс. 847, в лабораториях лечебной сети — 20 тыс. 573.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензенской области зарегистрировано 723 случая заражения COVID-19. Общее количество выздоровевших — 301 человек. За весь период умерли восемь пациентов. Больными в настоящее время числятся 414 человек.