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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 764 случая заражения коронавирусом, 350 человек выздоровели, 8 пациентов умерли

Стало известно, где в Пензенской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом

12:10 | 10.05.2020 | Медицина

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Пенза, 10 мая 2020. PenzaNews. 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 из 41, подтвержденного в Пензенской области за последние сутки, зарегистрировано на территории Пензы. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой облправительства в воскресенье, 10 мая.

Стало известно, где в Пензенской области подтверждены новые случаи заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Городищенский район — два [случая заражения COVID-19], Пензенский район — два, Заречный — один, Шемышейский район — один, Бессоновский район — три, Сосновоборский район — один, Никольский район — один, Пачелмский район — один, Кузнецк — один, Нижнеломовский район — один, Мокшанский район — один», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что также коронавирус диагностирован у одного жителя Москвы.

«Пациенты от 18 до 88 лет, детей нет», — уточняется в сообщении.

По состоянию на 10 мая в Пензенской области зарегистрировано 764 случая заражения COVID-19. Общее количество выздоровевших — 350 человек. За весь период умерли восемь пациентов. Больными в настоящее время числятся 406 человек.

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