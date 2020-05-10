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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 764 случая заражения коронавирусом, 350 человек выздоровели, 8 пациентов умерли

В Пензенской области за сутки подтвержден 41 случай заражения коронавирусом, 49 человек выздоровели

10:50 | 10.05.2020 | Медицина

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Пенза, 10 мая 2020. PenzaNews. 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 49 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России, актуальные на 10.40 воскресенья, 10 мая.

В Пензенской области за сутки подтвержден 41 случай заражения коронавирусом, 49 человек выздоровели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 764 случая заражения COVID-19. Общее количество выздоровевших — 350 человек. За весь период умерли восемь пациентов. Больными в настоящее время числятся 406 человек.

В России зафиксировано 209 тыс. 688 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 11 тыс. 12 человек.

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За весь период в стране выздоровели 34 тыс. 306 человек, из них 2 тыс. 390 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 1 тыс. 915, за сутки скончались 88 пациентов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

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