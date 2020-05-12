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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 837 случаев заражения коронавирусом, 440 человек выздоровели, 10 пациентов умерли

В Пензенской области коечный фонд для борьбы с коронавирусом практически заполнен

11:25 | 12.05.2020 | Медицина

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Пенза, 12 мая 2020. PenzaNews. Койки, развернутые в стационарах Пензенской области в рамках подготовки учреждений здравоохранения к работе в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, практически полностью заполнены. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова во вторник, 12 мая.

В Пензенской области коечный фонд для борьбы с коронавирусом практически заполнен. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что в регионе зарегистрировано около 840 случаев заражения COVID-19, выписаны 440 пациентов, зафиксировано 10 летальных случаев.

«На сегодняшний день в отделении реанимации находятся 26 человек с коронавирусной инфекцией, из них 13 человек — на аппаратах ИВЛ [искусственной вентиляции легких]», — сказала Оксана Чижова в ходе заседания рабочей группы регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции, состоявшегося в режиме видеоконференции.

По ее словам, на развернутых в Пензенской области койках 1 тыс. 900 пациентов проходят лечение от внебольничных пневмоний и коронавируса.

«Под медицинским наблюдением амбулаторно находятся 4 тыс. 2 человека», — пояснила и.о. министра.

Она добавила, что из них 3 тыс. 957 контактировали с заразившимися COVID-19, а еще 45 — прибыли из-за рубежа.

«Ситуация сложная, потому что тот коечный фонд, который у нас был подготовлен, мы его уже практически полностью заняли. Но мы все-таки стараемся даже пока легкие формы забирать на стационарное лечение, хотя нормативными документами предусматривается амбулаторное ведение пациентов, если легкая форма пневмонии», — отметила Оксана Чижова.

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