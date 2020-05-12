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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 837 случаев заражения коронавирусом, 440 человек выздоровели, 10 пациентов умерли

В Пензенской области за сутки подтверждено 35 случаев заражения коронавирусом, 38 человек выздоровели

10:40 | 12.05.2020 | Медицина

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Пенза, 12 мая 2020. PenzaNews. 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 38 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России, актуальные на 10.35 вторника, 12 мая.

В Пензенской области за сутки подтверждено 35 случаев заражения коронавирусом, 38 человек выздоровели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 837 случаев заражения COVID-19. Общее количество выздоровевших — 440 человек. За весь период умерли десять пациентов.

В России зафиксировано 232 тыс. 243 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 10 тыс. 899 человек.

За весь период в стране выздоровели 43 тыс. 512 человек, из них 3 тыс. 711 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 2 тыс. 116, за сутки скончались 107 пациентов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 17 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

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