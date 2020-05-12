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Главврач пензенской областной больницы заявил о нехватке мест в реанимации

12:19 | 12.05.2020 | Медицина

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Пенза, 12 мая 2020. PenzaNews. Главный врач пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко Вячеслав Космачев заявил о нехватке мест в реанимации учреждения в связи с увеличением количества пациентов с пневмонией и коронавирусом, заболевание которых протекает в тяжелой форме.

Главврач пензенской областной больницы заявил о нехватке мест в реанимации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы констатируем рост заболеваемости тяжелыми пневмониями и ковидной инфекцией. Самое главное — мы констатируем нехороший факт, что эти больные из категории «легких» и «средних» быстро переходят в категорию «тяжелых», что привело к тому, что сейчас та реанимация, которая у меня на 60 коек, ее уже не хватает, и я сейчас экстренно разворачиваю реанимацию уже на 90 коек», — сказал он в ходе заседания рабочей группы регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19, состоявшегося в режиме видеоконференции во вторник, 12 мая.

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Вместе с тем, по словам Вячеслава Космачева, учреждение имеет достаточное количество аппаратов искусственной вентиляции легких — 108 единиц.

«Даже при увеличении количества больных тяжелых, которые потребуют перевода на ИВЛ, проблем с аппаратами ИВЛ у нас не будет», — подчеркнул главврач.

Руководитель пензенской областной больницы добавил, что в настоящее время ведется монтаж новой системы подачи кислорода.

Вячеслав Космачев отметил, что корпус учреждения, который задействован для оказания помощи пациентам с коронавирусом и внебольничными пневмониями, переполнен: было подготовлено 540 коек, при этом лечение проходят свыше 700 человек.

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