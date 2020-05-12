Оксана Чижова предостерегла пензенцев от самолечения при симптомах ОРВИ Медицина

Пенза, 12 мая 2020. PenzaNews. Первый заместитель министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова, исполняющая обязанности главы ведомства, предостерегла жителей региона от самолечения при любых симптомах острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), которые могут быть вызваны коронавирусом.

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«Не все пациенты обращаются своевременно за медицинской помощью», — отметила она в ходе заседания рабочей группы регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19, состоявшегося в режиме видеоконференции во вторник, 12 мая.

По словам Оксаны Чижовой, это приводит к тому, что люди, которые на протяжении недели занимались дома самолечением, поступают в стационар в тяжелом состоянии.

«Конечно, хотелось бы, чтобы все-таки было полное понимание, что сегодня любой признак ОРВИ — это сразу обращение за медицинской помощью. Правильно начатое лечение на амбулаторном этапе приводит к тому, что все-таки в легкой форме проходит эта инфекция», — сказала она.