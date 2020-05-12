В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у двоих детей Медицина

Пенза, 12 мая 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у двоих детей в возрасте одного года и 10 лет, а также у 33 взрослых от 18 до 78 лет. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 12 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«География: Пенза — 28 [случаев заражения], Пензенский район — один, Заречный — один, Камешкирский район — один, Нижнеломовский район — два, Пачелмский район — один, Мокшанский район — один», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в регионе проведено более 49 тыс. тестов, на коронавирус проверены около 47 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 12 мая в Пензенской области зарегистрировано 837 случаев заражения COVID-19. Общее количество выздоровевших — 440 человек. За весь период умерли десять пациентов.