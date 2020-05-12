Озвучена информация о выплатах медперсоналу за работу с заразившимися коронавирусом Медицина

Пенза, 12 мая 2020. PenzaNews. Исполняющая обязанности министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова представила подробную информацию о произведенных в регионе за март и апрель стимулирующих выплатах медперсоналу в ходе заседания рабочей группы регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции COVID-19, состоявшегося в режиме видеоконференции во вторник, 12 мая.

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Она напомнила, что постановлением правительства России №415 от 2 апреля 2020 года были утверждены правила предоставления межбюджетных трансфертов регионам на осуществление доплат за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медпомощь гражданам с коронавирусом и лицам из групп риска.

«За март мы выплатили 9 млн. рублей, а вот за апрель [...] уже 55 млн. 974 тыс. рублей», — сказала Оксана Чижова.

Говоря о размере выплат, и.о. министра пояснила, что для каждой категории работников он был рассчитан индивидуально и составлял от 20% до 100% среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Пензенской области за 9 месяцев 2019 года по данным Федеральной службы государственной статистики — 25 тыс. 967 рублей.

«8 мая по этому постановлению средства получили 526 врачей. Из них 66 врачей скорой медицинской помощи и 103 врача, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, получили в среднем по 20 тыс. 773 рубля. 357 врачей, которые оказывали специализированную медицинскую помощь в условиях стационара, получили надбавку 25 тыс. 967 рублей», — уточнила она.

Оксана Чижова добавила, что доплаты доведены до 2 тыс. 387 человек из числа среднего медперсонала.

«Из них 1 тыс. 31 средний медицинский работник выездных бригад станции скорой медицинской помощи на ставку 10 тыс. 386 рублей. 42 фельдшера (медицинские сестры) по приему вызовов скорой медицинской помощи — 5 тыс. 193 рубля. 137 средних медработников, которые оказывали первичную медико-санитарную помощь, — 10 тыс. 386 рублей. 1 тыс. 177 средних медработников, которые участвовали в оказании специализированной медицинской помощи в условиях стационара, получили по 12 тыс. 983 рубля», — перечислила она.

Исполняющий обязанности министра отметила, что по 7 тыс. 790 рублей перечислило 327 работникам, относящимся к категории младшего медперсонала.

Оксана Чижова также обратила внимание на то, что по постановлению правительства России №484 от 12 апреля 2020 года за апрель выплачено 124 млн. 484 тыс. рублей.

«По данному постановлению в области [доплаты] получили 144 врача, из них: 66 врачей скорой медицинской помощи — из расчета 50 тыс. [рублей] на полную месячную норму рабочего времени; 78 врачей, оказывающих специализированную медицинскую помощь круглосуточно в стационаре, — из расчета 80 тыс. рублей на ставку», — сказала она.

И.о. руководителя ведомства пояснила, что выплаты доведены до 1 тыс. 572 средних медработников.

«Из них 1 тыс. 31 средний медработник выездных бригад станции скорой медицинской помощи [получил] по 25 тыс. [рублей]. 721 средний медработник, который участвовал в оказании специализированной медицинской помощи в условиях стационара, — по 50 тыс.», — констатировала Оксана Чижова.

По ее словам, 327 работникам из числа младшего медперсонала и 610 водителям скорой помощи выплаты перечислены из расчета 25 тыс. рублей в месяц.

«Выплаты в полном объеме были произведены 8 мая», — подчеркнула она.

Оксана Чижова сообщила, что Пензенская область также направила дополнительную заявку в Минздрав России, после чего было заключено необходимое соглашение на софинансирование расходов по осуществлению выплат, соответствующие денежные средства уже поступили в регион.