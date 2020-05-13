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В Пензенской области проведено около 51 тыс. тестов на коронавирус

13:51 | 13.05.2020 | Медицина

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Пенза, 13 мая 2020. PenzaNews. Около 51 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 проведено в Пензенской области по состоянию на среду, 13 мая. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области проведено около 51 тыс. тестов на коронавирус. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 23 тыс. 647 человек, [проведено] 24 тыс. 497 исследований; в лабораториях лечебной сети обследовано 24 тыс. 514 человек, [выполнено] 26 тыс. 254 исследования», — уточняется в тексте.

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По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в целом по России проведено более 5,9 млн. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, по этому показателю страна вышла на второе место в мире.

По количеству проведенных тестов на COVID-19 на 100 тыс. населения в топ-15 субъектов РФ входят Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Москва, Чукотский автономный округ, Камчатский край, Санкт-Петербург, Вологодская область, Республика Тыва, Республика Саха (Якутия), Мордовия, Алтай, Тюменская область, Магаданская, Мурманская области и Бурятия.

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