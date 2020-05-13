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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 879 случаев заражения коронавирусом, 497 человек выздоровели, 10 пациентов умерли

В Пензенской области за сутки подтверждено 42 случая заражения коронавирусом, 57 человек выздоровели

11:13 | 13.05.2020 | Медицина

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Пенза, 13 мая 2020. PenzaNews. 42 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 57 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России, актуальные на 10.35 среды, 13 мая.

В Пензенской области за сутки подтверждено 42 случая заражения коронавирусом, 57 человек выздоровели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 879 случаев заражения COVID-19. Общее количество выздоровевших — 497 человек. За весь период умерли десять пациентов.

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В России зафиксировано 242 тыс. 271 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 10 тыс. 28 человек.

За весь период в стране выздоровели 48 тыс. 3 человека, из них 4 тыс. 491 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 2 тыс. 212, за сутки скончались 96 пациентов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 17 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

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