В Пензенской области коронавирус подтвержден у 4-летнего ребенка Медицина

Пенза, 13 мая 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области у 4-летнего ребенка. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в среду, 13 мая.

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В нем добавляется, что всего за последние сутки в регионе зарегистрировано 42 новых случая заражения.

«География: Пенза — 22 [случая инфицирования COVID-19], Колышлейский район — два, Иссинский район — один, Кузнецкий район — три, Пензенский район — три, Бессоновский район — один, Башмаковский район — три, Вадинский район — один, Городищенский район — один, Земетчинский район — один, Нижнеломовский район — один, Лунинский район — два, Пачелмский район — один», — уточняется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 13 мая в Пензенской области зарегистрировано 879 случаев заражения COVID-19. Общее количество выздоровевших — 497 человек. За весь период умерли десять пациентов.