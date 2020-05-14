Новые случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Пензе, Заречном и 12 районах Медицина

Пенза, 14 мая 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрированы за последние сутки в Пензе, Заречном и 12 районах области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в четверг, 14 мая.

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«География: Пенза — 21 [случай заражения коронавирусом], Заречный — два, Сердобский район — один, Неверкинский район — один, Пензенский район — один, Городищенский район — четыре, Лунинский район — три, Вадинский район — один, Нижнеломовский район — три, Спасский район — три, Мокшанский район — один, Бессоновский район — два, Наровчатский район — один, Шемышейский район — один», — говорится в тексте.

В нем поясняется, что среди заразившихся есть один ребенок в возрасте 7 лет, остальным пациентам от 23 лет до 91 года.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 14 мая в Пензенской области зарегистрировано 924 случая заражения COVID-19. Общее количество выздоровевших — 548 человек. За весь период умерли десять пациентов.