В Пензенской области за сутки подтверждено 45 случаев заражения коронавирусом, 51 человек выздоровел Образование

Пенза, 14 мая 2020. PenzaNews. 45 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровел 51 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России, актуальные на 10.35 четверга, 14 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 924 случая заражения COVID-19. Общее количество выздоровевших — 548 человек. За весь период умерли десять пациентов.

В России зафиксировано 252 тыс. 245 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 974 человек.

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За весь период в стране выздоровели 53 тыс. 530 человек, из них 5 тыс. 527 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 2 тыс. 305, за сутки скончались 93 пациента.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 17 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.