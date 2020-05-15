В Пензенской области коронавирусом заразились четверо детей Медицина

Пенза, 15 мая 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у четверых детей в возрасте 1 года, 6, 9 и 13 лет, а также у 57 взрослых. Об этом говорится в сообщении распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 15 мая.

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«География: Пенза — 36 [случаев заражения], Городищенский район — 11, Наровчатский район — один, Пензенский район — четыре, Кузнецк — два, Белинский район — один, Нижнеломовский район — два, Заречный — четыре», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что под наблюдением находятся 4 тыс. 65 человек.

Кроме того, в сообщении отмечается, что в Пензенской области на коронавирус проверены 51 тыс. 689 человек, сделано 54 тыс. 438 тестов.

По состоянию на 15 мая в регионе подтверждено 985 случаев заражения COVID-19. Общее количество выздоровевших — 658 человек. За весь период умерли десять пациентов.