В Пензенской области за сутки подтвержден 61 случай заражения коронавирусом, 110 человек выздоровели Медицина

Пенза, 15 мая 2020. PenzaNews. 61 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрирован в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 110 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России, актуальные на 10.35 пятницы, 15 мая.

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Всего в регионе подтверждено 985 случаев заражения COVID-19. Общее количество выздоровевших — 658 человек. За весь период умерли десять пациентов.

В России зафиксировано 262 тыс. 843 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 10 тыс. 598 человек.

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За весь период в стране выздоровели 58 тыс. 226 человек, из них 4 тыс. 696 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 2 тыс. 418, за сутки скончались 113 пациентов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 17 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.