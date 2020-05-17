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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксирован 1 тыс. 101 случай заражения коронавирусом, 777 человек выздоровели, 11 пациентов умерли

В Пензе за сутки подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом

12:40 | 17.05.2020 | Медицина

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Пенза, 17 мая 2020. PenzaNews. 27 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено в Пензе за последние сутки. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в воскресенье, 17 мая.

В Пензе за сутки подтверждено 27 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что по пять случаев зарегистрировано в Пензенском и Каменском районах, по три — в Белинском и Бессоновском, по два — в Городищенском, Камешкирском районах и Кузнецке, по одному — в Сердобском, Башмаковском, Нижнеломовском, Никольском, Спасском, Лопатинском, Неверкинском, Мокшанском, Земетчинском, Пачелмском и Тамалинском.

«Пациенты от 19 до 87 лет», — уточняется в тексте.

В сообщении отмечается, что под меднаблюдением находятся более 4,3 тыс. человек.

По состоянию на 17 мая число подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло в Пензенской области 1 тыс. 101. Выздоровели 777 человек. Умерли 11 пациентов.

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