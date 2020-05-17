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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксирован 1 тыс. 101 случай заражения коронавирусом, 777 человек выздоровели, 11 пациентов умерли

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 11 человек

10:58 | 17.05.2020 | Медицина

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Пенза, 17 мая 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области за последние сутки до 11 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России, актуальные на 10.35 воскресенья, 17 мая.

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 11 человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За сутки в регионе зарегистрировано 60 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их подтверждено 1 тыс. 101.

Выздоровели 777 человек, в том числе 41 — за последние сутки.

В России зафиксировано 281 тыс. 752 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 709 человек.

За весь период в стране выздоровели 67 тыс. 373 человека, из них 4 тыс. 207 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 2 тыс. 631, за сутки скончались 94 пациента.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

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