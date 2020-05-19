Новые случаи заражения детей коронавирусом зарегистрированы в Пензенской области Медицина

Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. Новые случаи заражения детей коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрированы территории Пензенской области за последние сутки. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 19 мая.

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«Новых выявленных [случаев] — 73. Пациенты от 17 до 90 лет, трое детей — 4, 5 и 8 лет», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что за сутки 20 случаев заражения COVID-19 зафиксировано в Пензе, восемь — в Заречном, шесть — в Городищенском районе, по пять — в Бессоновском и Пензенском, по четыре — в Кузнецке и Каменском районе, по три — в Пачелмском и Лунинском, по два — в Белинском и Нижнеломовском, по одному — в Земетчинском, Наровчатском, Сердобском, Вадинском, Шемышейском, Неверкинском, Кузнецком, Тамалинском, Башмаковском, Мокшанском и Никольском.

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 466 человек», — отмечается в сообщении.

В нем поясняется, что сняты с него 8 тыс. 982 человека.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 19 мая в Пензенской области зарегистрировано 1 тыс. 245 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Число выздоровевших — 861 человек. Умерли 12 пациентов.