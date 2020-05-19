В Пензенской области за сутки зарегистрированы 73 случая заражения коронавирусом и один летальный исход Медицина

Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено в Пензенской области за последние сутки, их общее число за весь период достигло 1 тыс. 245. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России, актуальные на 10.35 вторника, 19 мая.

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Также зарегистрирован еще один летальный исход. Число умерших пациентов с коронавирусом достигло в регионе 12 человек.

За сутки в Пензенской области выздоровели 73 человека, у которых ранее был выявлен коронавирус. Общее число поправившихся пациентов — 861.

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В России зафиксировано 299 тыс. 941 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 263 человек.

За весь период в стране выздоровели 76 тыс. 130 человек, из них 5 тыс. 921 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 2 тыс. 837, за сутки скончались 115 пациентов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.