EN
23:37:08 Вторник, 19 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксировано 1 тыс. 245 случаев заражения коронавирусом, 861 пациент выздоровел, 12 человек умерли

В Пензенской области за сутки зарегистрированы 73 случая заражения коронавирусом и один летальный исход

10:59 | 19.05.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 19 мая 2020. PenzaNews. 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено в Пензенской области за последние сутки, их общее число за весь период достигло 1 тыс. 245. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России, актуальные на 10.35 вторника, 19 мая.

В Пензенской области за сутки зарегистрированы 73 случая заражения коронавирусом и один летальный исход. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также зарегистрирован еще один летальный исход. Число умерших пациентов с коронавирусом достигло в регионе 12 человек.

За сутки в Пензенской области выздоровели 73 человека, у которых ранее был выявлен коронавирус. Общее число поправившихся пациентов — 861.

Читайте также

Белозерцев надеется, что по итогам этой недели появятся основания для ослабления ограничений

В России зафиксировано 299 тыс. 941 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 263 человек.

За весь период в стране выздоровели 76 тыс. 130 человек, из них 5 тыс. 921 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 2 тыс. 837, за сутки скончались 115 пациентов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
Реконструкция здания бывшего дома офицеров в Пензе завершена почти на 85% — министр Компания «Т Плюс» направила 104 млн. рублей на борьбу с коронавирусом в регионах присутствия
Татьяне Васильевой планируется присвоить звание «Почетный гражданин города Пензы» Платные парковки в 2019 году пополнили бюджет Пензы почти на 6 млн. рублей
«Т Плюс» в 2020 году вложит в теплосети и источники генерации более 30 млрд. рублей В Пензенской области проведено около 61 тыс. тестов на коронавирус
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама