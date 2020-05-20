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В Пензе умерла врач скорой помощи Ольга Ажнакина

13:33 | 20.05.2020 | Медицина

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Пенза, 20 мая 2020. PenzaNews. Врач пензенской областной станции скорой медицинской помощи Ольга Ажнакина скончалась на 51-м году жизни в среду, 20 мая. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минздрава.

В Пензе умерла врач скорой помощи Ольга Ажнакина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Ольга Владимировна останется в памяти коллег и пациентов профессионалом своего дела, всегда готовым прийти на помощь, а также милым и добрым человеком», — отмечается в некрологе.

В Минздраве Пензенской области выразили глубокие соболезнования родным и близким покойной.

Причину смерти врача в ведомстве не назвали.

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Ажнакина Ольга Владимировна родилась в Ульяновской области 14 февраля 1970 года.

В 1987 году поступила в Самарский медицинский институт имени Д.И. Ульянова на специальность «Лечебное дело».

В 1993–1994 годах проходила интернатуру по терапии.

В сентябре 1994 года была принята на работу терапевтом в теренгульскую центральную районную больницу.

С 1997 года ее трудовая деятельность была связана со здравоохранением Пензенской области. За годы работы Ольга Ажнакина зарекомендовала себя грамотным специалистом. Ей была присвоена высшая квалификационная категория.

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