Умершие за последнее время в Пензенской области медработники не были заражены коронавирусом Медицина

Пенза, 18 мая 2020. PenzaNews. Медицинские работники, скончавшиеся в Пензенской области за последнее время, не были заражены новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующую информацию губернатор Иван Белозерцев озвучил в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 18 мая.

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«Мы потеряли [...] одного врача, одного фельдшера и одну медицинскую сестру. Вы мне докладывали о том, что они не были поражены инфекцией ковидовской, что лечились они [...] на дому. Так у меня вопрос: почему они лечатся дома?» — поинтересовался он у руководства регионального Минздрава.

В свою очередь и.о. министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова сообщила, что данная тема регулярно обсуждается с руководителями медучреждений.

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«Мы уже неоднократно на своих видеоселекторных совещаниях обращали внимание руководителей лечебных учреждений, чтобы они со всем медицинским персоналом проводили семинары о том, что медицинские работники тоже при первых признаках заболевания должны обращаться за медицинской помощью. Понятно, что каждый медицинский работник считает, что он сам знает, как себя лечить, но сейчас не та ситуация», — отметила она.

По словам Оксаны Чижовой, в настоящее время зачастую происходит так, что человек с признаками респираторной инфекции чувствует себя достаточно хорошо, несмотря на значительное повреждение легких, а спустя время его состояние начинает стремительно ухудшаться.

«Поэтому сегодня мы еще раз на этом как бы заострим внимание, [...] чтобы под роспись каждый медицинский работник был ознакомлен о том, что он так же, как и любой житель, при появлении первых признаков острой респираторной инфекции должен сразу обращаться за медицинской помощью и ни в коем случае не заниматься самолечением», — сказала и.о. министра.