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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 1 тыс. 510 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 76 человек выздоровели, 13 пациентов умерли

В Пензе за сутки зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусом, в Заречном — 14

13:45 | 22.05.2020 | Медицина

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Пенза, 22 мая 2020. PenzaNews. 32 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано за последние сутки в Пензе, еще 14 — в Заречном. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 22 мая.

В Пензе за сутки зарегистрировано 32 новых случая заражения коронавирусом, в Заречном — 14. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что девять случаев инфицирования COVID-19 зафиксировано в Бессоновском районе, восемь — в Кузнецке, семь — в Пензенском районе, пять — в Лунинском, четыре — в Земетчинском, по три — в Белинском, Городищенском и Спасском, по два — в Шемышейском, Сосновоборском, Башмаковском, Нижнеломовском, Каменском и Наровчатском, по одному — в Никольском, Вадинском, Сердобском, Мокшанском, Кузнецком, Тамалинском, Малосердобинском, Колышлейском и Неверкинском, а также коронавирус выявлен у жителя Саратовской области.

«Один годовалый ребенок. [Остальные] пациенты — от 20 до 86 лет», — уточняется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 22 мая в Пензенской области зарегистрировано 1 тыс. 510 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 110 — за последние сутки.

Выздоровели 1 тыс. 76 человек, из них 74 — за последние сутки.

За весь период умерли 13 пациентов.

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