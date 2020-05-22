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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 1 тыс. 510 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 76 человек выздоровели, 13 пациентов умерли

В Пензенской области за сутки подтверждено 110 случаев заражения коронавирусом, 74 человека выздоровели

10:40 | 22.05.2020 | Медицина

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Пенза, 22 мая 2020. PenzaNews. 110 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 74 человека. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России, актуальные на 10.35 пятницы, 22 мая.

В Пензенской области за сутки подтверждено 110 случаев заражения коронавирусом, 74 человека выздоровели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло в регионе 1 тыс. 510. Выздоровели 1 тыс. 76 человек. За весь период умерли 13 пациентов.

В России зафиксировано 326 тыс. 448 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 894 человек.

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За весь период в стране выздоровели 99 тыс. 825 человек, из них 7 тыс. 144 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 3 тыс. 249, за сутки зарегистрировано 150 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.

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