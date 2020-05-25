Заболеваемость внебольничными пневмониями в Пензенской области в 8 раз превысила среднемноголетний уровень Медицина

Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. Показатель заболеваемости внебольничными пневмониями составил в Пензенской области 71,3 на 100 тыс. населения, что почти в 8 раз превышает среднемноголетний уровень. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин в понедельник, 25 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, по итогам 20-й недели 2020 года — с 11 по 17 мая — показатель вырос на 10% к уровню предыдущей недели.

Он уточнил, что по области высокий уровень заболеваемости внебольничными пневмониями наблюдается в Малосердобинском районе — 213 на 100 тыс. населения, Камешкирском — 201 на 100 тыс. населения, Спасском — 187,2 на 100 тыс. населения, Сосновоборском — 151 на 100 тыс. населения, а также Земетчинском, Пензенском, Вадинском, Шемышейском, Кузнецком и Каменском.

«С 1 марта текущего года лабораторно обследовано 2 тыс. 537 случаев внебольничной пневмонии. Положительный результат на COVID-19 выявлен у 266 лиц, что составляет 10,5%», — сказал Михаил Перекусихин в ходе совещания, состоявшегося в правительстве региона.

Читайте также

Пензенская область не достигла двух из трех показателей для снятия ограничений из-за коронавируса

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора добавил, что в целом возбудитель внебольничной пневмонии был выявлен в 34,7% случаев.

«В основном это различные бактериологические патогены. Из числа расшифрованных пневмоний составляют: 21,7% — стафилококк золотистый, 5,1% — это пневмококковая этиология, хотя достаточно большое количество лиц пожилого возраста — это у нас 85 тыс. населения, по-моему, — привито от пневмококка, 43,3% — прочие грамотрицательные микроорганизмы, 21,7% — микробные ассоциации, то есть комплекс различных микробов», — констатировал Михаил Перекусихин.

Он отметил, что заболеваемость населения внебольничными пневмониями остается индикатором реального положения дел с распространением коронавируса.

При этом руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области расценил ситуацию с внебольничными пневмониями в регионе как «выраженное неблагополучие».