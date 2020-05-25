Пензенская область не достигла двух из трех показателей для снятия ограничений из-за коронавируса Образование

Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. Пензенская область пока не готова приступить к снятию ограничений, введенных в регионе из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19, поскольку не достигнуты целевые значения по двум показателям их трех, необходимых для перехода к первому этапу ослаблений. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин в понедельник, 25 мая.

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«Индекс распространенности заболевания составляет 1,41. Напомню, что базовый должен быть 1 и меньше. Удельный вес свободных инфекционных коек — 9,5%, необходимо — 50%. Средний показатель лабораторных тестирований составляет 149,3 на 100 тыс. населения, в настоящий момент индикатив должен быть не менее 70», — сказал он в ходе совещания в правительстве региона в понедельник, 25 мая.

Михаил Перекусихин уточнил, что это данные на 22 мая.

Говоря о дополнительных показателях, руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области обратил внимание на то, что заболеваемость внебольничными пневмониями почти в 8 раз выше, чем на протяжении многих лет.

«Еженедельная заболеваемость внебольничными пневмониями: на сегодняшний момент [...] +778% к среднемноголетнему уровню», — пояснил он.

Михаил Перекусихин добавил, что показатель летальности в Пензенской области — 0,86, в среднем по России — 1,01.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.