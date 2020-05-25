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Названо число пациентов пензенской областной больницы с пневмонией и коронавирусом

16:48 | 25.05.2020 | Медицина

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Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. 719 пациентов пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко находятся в тяжелом или крайне тяжелом состоянии, в том числе у 583 подтверждена пневмония, у 230 из них выявлен коронавирус. Об этом сообщил главный врач учреждения здравоохранения Вячеслав Космачев.

Названо число пациентов пензенской областной больницы с пневмонией и коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На кислородотерапии находятся 279 человек. За текущие сутки на лечение этих больных было израсходовано 1 тонна 900 кг кислорода», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 25 мая.

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Вячеслав Космачев уточнил, что в реанимации находятся 57 человек, из которых 47 находятся на инвазивной искусственной вентиляции легких и 10 — на неинвазивной.

По его словам, за сутки из межрайонных центров — Нижнего Ломова, Кузнецка, Каменки и Городище — в областную больницу переведены 16 больных в тяжелом состоянии.

Главврач добавил, что также госпитализированы: три человека с острым нарушением мозгового кровообращения, два — с острым инфарктом миокарда и один — с острой кишечной непроходимостью, которые имеют пневмонию в качестве сопутствующего заболевания.

«Все средства и силы приведены в состояние повышенной готовности. По медикаментам проблем нет, по кислороду проблем нет, по средствам индивидуальной защиты проблем нет», — заявил Вячеслав Космачев.

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