В пензенский центр СВМП больные стали поступать целыми семьями — главврач Медицина

Пенза, 25 мая 2020. PenzaNews. Больные стали поступать в пензенский областной клинический центр специализированных видов медицинской помощи целыми семьями. Об этом сообщил главврач учреждения здравоохранения Сергей Рыбалкин.

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«В настоящий момент у нас 458 человек госпитализированы, из них 422 человека — с пневмониями. Большей частью это пневмонии, вызванные коронавирусом COVID-19. Надо сказать, что наблюдается тенденция к тому, что поступают уже семейно. Позднее обращение за медицинской помощью влечет за собой образование очага семейного», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 25 мая.

Сергей Рыбалкин добавил, что в реанимации находятся 13 человек, из них девять — на инвазивной вентиляции легких.

По его словам, ежедневно врачи выписывают из учреждения по 20–25 человек, выздоровевших после коронавирусной инфекции.

«Лекарства у нас имеются в достаточном количестве, средства индивидуальной защиты — в достаточном количестве, персонал готов к выполнению задач», — подытожил он.