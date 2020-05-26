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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 1 тыс. 892 случая заражения коронавирусом, 1 тыс. 365 человек выздоровели, 15 пациентов умерли

В Пензенской области увеличилось число людей, находящихся под меднаблюдением из-за коронавируса

11:44 | 26.05.2020 | Медицина

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Пенза, 26 мая 2020. PenzaNews. Число людей, находящихся под медицинским наблюдением из-за ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Пензенской области, увеличилось за последние сутки до 5 тыс. 168 человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 26 мая.

В Пензенской области увеличилось число людей, находящихся под меднаблюдением из-за коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Сняты с наблюдения 10 тыс. 214 [человек]», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что за сутки в Пензенской области зарегистрировано 89 новых случаев заражения коронавирусом: в Пензе — 33, в Городищенском районе — восемь, в Бессоновском — семь, в Каменском — пять, в Сосновоборском районе и Кузнецке — по четыре, в Сердобском и Спасском районах — по три, в городе Заречном, в Кузнецком, Белинском, Пензенском, Шемышейском, Башмаковском и Пачелмском районах — по два, в Тамалинском, Бековском, Лунинском, Малосердобинском, Вадинском, Никольском и Нижнеломовском — по одному, а также подтверждено инфицирование COVID-19 жителя Липецкой области.

В сообщении добавляется, что среди заразившихся есть дети в возрасте 3, 15 и 17 лет.

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