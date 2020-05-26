В Пензенской области за сутки подтверждено 89 случаев заражения коронавирусом, 110 человек выздоровели Медицина

Пенза, 26 мая 2020. PenzaNews. 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 110 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России, актуальные на 10.35 вторника, 26 мая.

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Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло в регионе 1 тыс. 892. Выздоровели 1 тыс. 365 человек. За весь период умерли 15 пациентов.

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В России зафиксировано 362 тыс. 342 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 915 человек.

За весь период в стране выздоровели 131 тыс. 129 человек, из них 12 тыс. 331 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 3 тыс. 807, за сутки зарегистрировано 174 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.