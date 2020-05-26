В Пензенской области проведено около 74 тыс. тестов на коронавирус
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Пенза, 26 мая 2020. PenzaNews. Около 74 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 проведено в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 26 мая.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 29 тыс. 639 человек, [выполнено] 30 тыс. 598 исследований», — отмечается в тексте.
В нем добавляется, что в лабораториях лечебной сети обследовано 40 тыс. 272 человека, проведено 43 тыс. 112 тестов.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 26 мая в Пензенской области зарегистрировано 1 тыс. 892 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 1 тыс. 365 человек. За весь период умерли 15 пациентов.