В Пензенской области проведено около 74 тыс. тестов на коронавирус Медицина

Пенза, 26 мая 2020. PenzaNews. Около 74 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 проведено в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 26 мая.

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«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 29 тыс. 639 человек, [выполнено] 30 тыс. 598 исследований», — отмечается в тексте.

В нем добавляется, что в лабораториях лечебной сети обследовано 40 тыс. 272 человека, проведено 43 тыс. 112 тестов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 26 мая в Пензенской области зарегистрировано 1 тыс. 892 случая заражения коронавирусом. Выздоровели 1 тыс. 365 человек. За весь период умерли 15 пациентов.