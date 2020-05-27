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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 1 тыс. 980 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 481 человек выздоровел, 17 пациентов умерли

В Пензенской области проведено около 76 тыс. тестов на коронавирус

14:16 | 27.05.2020 | Медицина

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Пенза, 27 мая 2020. PenzaNews. Около 76 тыс. тестов на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 проведено в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора в среду, 27 мая.

В Пензенской области проведено около 76 тыс. тестов на коронавирус. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 30 тыс. 84 человека, [выполнено] 31 тыс. 48 исследований; в лабораториях лечебной сети обследовано 41 тыс. 746 человек, [проведено] 44 тыс. 700 исследований», — уточняется в тексте.

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По информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в целом в стране проведено более 9,4 млн. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.

По числу выполненных тестов на 100 тыс. населения лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 18 тыс. 891,28, Сахалинская область — 18 тыс. 270,42, Москва — 18 тыс. 134,71, Чукотский автономный округ — 14 тыс. 413,83, Санкт-Петербург — 13 тыс. 649,64, Республика Тыва — 12 тыс. 473,15, Камчатский край — 11 тыс. 737,81, Вологодская область — 11 тыс. 486,53, Магаданская область — 11 тыс. 444,83, Республика Саха (Якутия) — 10 тыс. 905,16, Тюменская область — 10 тыс. 458,89, Мурманская область — 9 тыс. 887,26, Адыгея — 9 тыс. 605,9, Республика Алтай — 9 тыс. 528,41, а также Бурятия — 9 тыс. 528,33.

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