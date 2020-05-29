С 1 июня будет возобновлен прием пациентов в поликлинике пензенской облбольницы Медицина

Пенза, 29 мая 2020. PenzaNews. Прием плановых пациентов будет возобновлен в поликлинике пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко с понедельника, 1 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

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«Прием будет осуществляться строго по дате и времени, указанному в направлении. При себе необходимо иметь результаты обследований согласно стандартам и клиническим рекомендациям по тому или иному заболеванию», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 пациентам следует позаботиться о наличии средств индивидуальной защиты.

«Обращаться на прием к врачам-специалистам нужно при отсутствии признаков респираторного заболевания», — пояснили в Минздраве.