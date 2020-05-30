В Пензенской области медработникам планируется предоставлять землю в безвозмездное пользование Медицина

Пенза, 30 мая 2020. PenzaNews. Законопроект, предусматривающий возможность предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или ведения личного подсобного хозяйства отдельным категориям медработников, планируется принять в Пензенской области.

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Региональный закон «О регулировании земельных отношений на территории Пензенской области» предлагается дополнить статьей 12.2.

В соответствии с ней, земельные участки могут быть предоставлены на срок не более 6 лет в муниципальных образованиях, перечисленных в законе, гражданам, которые трудятся по основному месту работу на данной территории по определенным специальностям.

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В частности, в Бековском районе получить землю смогут специалисты с высшим образованием по специальностям «Педиатрия» и «Акушерство и гинекология», со средним — «Лечебное дело» и «Сестринское дело».

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он подготовлен в рамках исполнения поручений президента России по итогам совещания, посвященного модернизации первичного звена здравоохранения, по результатам которого было рекомендовано установить меры социальной поддержки медработников.

В ней добавляется, что при условии использования такого участка по назначению и продолжении трудовой деятельности по основному месту работу в данном муниципальном образовании по указанной специальности гражданин по истечении 5 лет имеет право на предоставление этого участка в собственность бесплатно.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии Законодательного собрания, которая состоится 10 июня.