В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у девятерых детей Медицина

Пенза, 30 мая 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у девятерых детей и 81 взрослого. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в субботу, 30 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пациенты — дети: 6 лет; 6 лет; 9 лет; 13 лет; 1 год; 17 лет; 14 лет; 15 лет; 2 года. Остальные пациенты от 18 до 83 лет», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что 23 новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Пензе, 14 — в Заречном, 10 — в Каменском районе, шесть — в Земетчинском, пять — в Нижнеломовском, по четыре — в Пензенском и Белинском, по три — в Мокшанском, Шемышейском, Пачелмском и Тамалинском, по два — в Кузнецком, Бессоновском, Наровчатском и Башмаковском, по одному — в Спасском, Колышлейском, Городищенском районах и Кузнецке.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 30 мая в Пензенской области зарегистрировано 2 тыс. 245 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 1 тыс. 761. Умерли 19 пациентов.