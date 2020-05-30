В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло 19 Медицина

Пенза, 30 мая 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области за последние сутки до 19 человек — зарегистрировано еще два летальных исхода. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.35 субботы, 30 мая.

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За сутки в регионе зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их подтверждено 2 тыс. 245.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 1 тыс. 761. За последние сутки поправились 80 человек.

В России зафиксировано 396 тыс. 575 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 952 человек.

За весь период в стране выздоровели 167 тыс. 469 человек, из них 8 тыс. 212 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 4 тыс. 555, за сутки зарегистрирован 181 летальный исход.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.