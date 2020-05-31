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В Пензе на 54-м году жизни умерла врач Елена Захарова

11:05 | 31.05.2020 | Медицина

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Пенза, 31 мая 2020. PenzaNews. Врач Елена Захарова умерла в Пензе на 54-м году жизни в минувшую субботу, 30 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

В Пензе на 54-м году жизни умерла врач Елена Захарова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«С 1994 года она работала в службе скорой медицинской помощи врачом-педиатром. Затем трудилась анестезиологом-реаниматологом выездной бригады анестезиологии и реанимации станции скорой помощи», — пояснили в ведомстве.

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В пресс-службе добавили, что в последнее время Елена Захарова совмещала работу в качестве педиатра неотложной службы городской детской поликлиники и старшего врача оперативного отдела пензенской областной станции скорой медицинской помощи.

«Коллективы городской детской поликлиники, пензенской областной станции скорой медицинской помощи, где большую часть проработала Елена Алексеевна, медицинская общественность региона выражают глубокие соболезнования родным и близким», — сказали в Минздраве.

Причину смерти врача в ведомстве не назвали.

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