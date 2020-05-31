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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 2 тыс. 332 случая заражения коронавирусом, 1 тыс. 827 человек выздоровели, 19 пациентов умерли

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у шестерых детей

13:21 | 31.05.2020 | Медицина

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Пенза, 31 мая 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у шестерых детей и 81 взрослого. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в воскресенье, 31 мая.

В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у шестерых детей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пациенты — дети: 16 лет; 1 год; 5 лет; 7 лет; 14 лет; 4 года. Остальные пациенты от 18 до 84 лет», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что 16 новых случаев инфицирования COVID-19 зарегистрировано в Пензе, девять — в Каменском районе, по восемь — в Шемышейском и Пензенском, семь — в Нижнеломовском, шесть — в Тамалинском, по четыре — в Белинском и Бессоновском, по три — в Лопатинском, Пачелмском районах и Кузнецке, по два — в Иссинском, Земетчинском, Спасском, Сердобском и Бековском районах, по одному — в Наровчатском, Неверкинском, Сосновоборском, Мокшанском, Наровчатском, а также коронавирус подтвержден у жителя Сахалинской области.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 31 мая в Пензенской области зарегистрировано 2 тыс. 332 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 1 тыс. 827. За весь период умерли 19 пациентов.

За последние сутки подтверждено 87 новых случаев заражения, выздоровели 66 человек.

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