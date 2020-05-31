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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 2 тыс. 332 случая заражения коронавирусом, 1 тыс. 827 человек выздоровели, 19 пациентов умерли

В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели

10:45 | 31.05.2020 | Медицина

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Пенза, 31 мая 2020. PenzaNews. 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 66 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.35 воскресенья, 31 мая.

В Пензенской области за сутки подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 2 тыс. 332 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 1 тыс. 827. За весь период умерли 19 пациентов.

В России зафиксировано 405 тыс. 843 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 9 тыс. 268 человек.

За весь период в стране выздоровели 171 тыс. 883 человека, из них 4 тыс. 414 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 4 тыс. 693, за сутки зарегистрировано 138 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 31 мая предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

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