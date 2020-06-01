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Выздоровевший после коронавируса врач дал рекомендации пензенцам

18:05 | 01.06.2020 | Медицина

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Пенза, 1 июня 2020. PenzaNews. Врач-инфекционист пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Игорь Иноземцев, который перенес новую коронавирусную инфекцию COVID-19, дал рекомендации жителям региона.

Выздоровевший после коронавируса врач дал рекомендации пензенцам

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Безусловно, при первом появлении симптомов любого острого респираторного вирусного заболевания не следует заниматься самолечением. Нужно вызвать терапевта на дом. В больницу сейчас тоже идти не стоит», — сказал он журналистам.

Врач добавил, что следует как можно чаще мыть руки, выходить из дома только при острой необходимости, избегать большого скопления людей и носить маску.

Говоря о начальном этапе заболевания, Игорь Иноземцев сообщил, что сильную слабость почувствовал после дежурства, поэтому сначала списал все на усталость.

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«Потом у меня появились боли в горле, и на следующий день повысилась температура», — пояснил он, отметив, что других симптомов — одышки, нехватки воздуха, потери обоняния и вкуса — у него не было.

По словам инфекциониста, у него оказалось повреждено около 20% легкого, что потребовало длительного лечения.

«Не планировал я месяц провести в больнице, но получилось так, как получилось. Все-таки пневмония при коронавирусной инфекции лечится достаточно тяжело», — сказал врач.

Игорь Иноземцев подчеркнул, что дал согласие стать донором плазмы для лечение пациентов с COVID-19 — как показал анализ крови, у него есть антитела.

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