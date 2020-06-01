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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 2 тыс. 417 случаев заражения коронавирусом, 1 тыс. 855 человек выздоровели, 19 пациентов умерли

В пензенской областной детской больнице возобновлена плановая госпитализация

18:44 | 01.06.2020 | Медицина

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Пенза, 1 июня 2020. PenzaNews. Плановая госпитализация пациентов возобновлена в пензенской областной клинической больнице имени Н.Ф. Филатова. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

В пензенской областной детской больнице возобновлена плановая госпитализация. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, направление в стационар можно получить в консультативно-диагностическом центре детской больницы, который возобновил работу на прошлой неделе.

При госпитализации будет проводиться тестирование на наличие антител к коронавирусу, что позволит выявить скрытое течение инфекции.

Как уточнил главный врач пензенской областной клинической больницы имени Н.Ф. Филатова Максим Баженов, с начала пандемии в инфекционное отделение были госпитализированы 60 детей, из которых 49 выписаны в связи с выздоровлением.

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