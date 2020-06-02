В Пензе за сутки подтверждено 20 случаев заражения коронавирусом, в Заречном — 17 Медицина

Пенза, 2 июня 2020. PenzaNews. 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено за последние сутки в Пензе, 17 — в Заречном, два — в Кузнецке. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства во вторник, 2 июня.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что еще 12 зарегистрировано в Бессоновском районе, 11 — в Башмаковском, шесть — в Пензенском, четыре — в Каменском, по два — в Шемышейском, Сосновоборском и Городищенском, по одному — в Спасском, Земетчинском, Сердобском, Пачелмском, Малосердобинском, Белинском и Нижнеломовском.

«Пациенты-дети: 12 лет; 13 лет; 1 год; 9 лет. Остальные пациенты — от 20 лет до 91 года», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что под медицинским наблюдением остаются 5 тыс. 670 человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 2 июня в Пензенской области зарегистрировано 2 тыс. 502 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 1 тыс. 966. За весь период умерли 20 пациентов.