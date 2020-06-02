EN
11:16:43 Вторник, 2 июня
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области за сутки подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом, 111 человек выздоровели

10:48 | 02.06.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 2 июня 2020. PenzaNews. 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и один летальный исход зарегистрированы в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 111 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.35 вторника, 2 июня.

В Пензенской области за сутки подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом, 111 человек выздоровели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 2 тыс. 502 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 1 тыс. 966. За весь период умерли 20 пациентов.

Читайте также

Пензенская область приступает к первому этапу снятия ограничений из-за коронавируса

В России зафиксировано 423 тыс. 741 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 863 человек.

За весь период в стране выздоровели 186 тыс. 985 человек, из них 11 тыс. 108 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 5 тыс. 37 человек, за сутки зарегистрировано 182 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Возобновлена работа организаций сферы услуг, магазинов по продаже непродовольственных товаров с площадью торгового зала до 400 кв. метров, дилерских центров. Разрешены прогулки не более двух человек вместе и занятия спортом на открытом воздухе при соблюдении социального дистанцирования.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
В Пензе экологический фестиваль пройдет в онлайн-формате В Пензенской области яровой сев проведен на площади более 910 тыс. га
По факту драки подростков в Пензе организована доследственная проверка В пензенской областной детской больнице возобновлена плановая госпитализация
Фестиваль «Белинская весна» впервые прошел в онлайн-формате при поддержке «Ростелекома» В Пензе установлены личности участников драки подростков
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама