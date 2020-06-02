В Пензенской области за сутки подтверждено 85 случаев заражения коронавирусом, 111 человек выздоровели Медицина

Пенза, 2 июня 2020. PenzaNews. 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 и один летальный исход зарегистрированы в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 111 человек. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.35 вторника, 2 июня.

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Всего в регионе подтверждено 2 тыс. 502 случая заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 1 тыс. 966. За весь период умерли 20 пациентов.

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В России зафиксировано 423 тыс. 741 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 863 человек.

За весь период в стране выздоровели 186 тыс. 985 человек, из них 11 тыс. 108 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 5 тыс. 37 человек, за сутки зарегистрировано 182 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. Возобновлена работа организаций сферы услуг, магазинов по продаже непродовольственных товаров с площадью торгового зала до 400 кв. метров, дилерских центров. Разрешены прогулки не более двух человек вместе и занятия спортом на открытом воздухе при соблюдении социального дистанцирования.