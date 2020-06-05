В Пензенской области коронавирус за сутки подтвержден у восьмерых детей Медицина

Пенза, 5 июня 2020. PenzaNews. Новая коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена в Пензенской области за последние сутки у восьмерых детей и 82 взрослых. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального правительства в пятницу, 5 июня.

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«Новых выявленных — 90. Пациенты-дети: 12 лет; 16 лет; 13 лет; 9 лет; 17 лет; 10 лет; 1 год; 4 года», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что за сутки 43 случая заражения COVID-19 подтверждено в Пензе, девять — в Никольском районе, восемь — в Нижнеломовском, по четыре — в Бессоновском, Башмаковском и Земетчинском, три — в Сердобском, по два — в Камешкирском, Неверкинском, Белинском, Каменском и городе Кузнецке, по одному — в Городищенском, Шемышейском, Бековском, Колышлейском и Никольском.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 5 июня в Пензенской области зарегистрировано 2 тыс. 759 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 2 тыс. 260 человек. За весь период скончались 26 пациентов.