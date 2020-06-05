В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом выросло до 26 Медицина

Пенза, 5 июня 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 выросло в Пензенской области за последние сутки до 26 человек — зарегистрировано еще два летальных исхода. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.35 пятницы, 5 июня.

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За сутки в регионе зарегистрировано 90 новых случаев заражения коронавирусом, за весь период их подтверждено 2 тыс. 759.

Общее число выздоровевших в Пензенской области — 2 тыс. 260. За последние сутки выписаны 128 человек.

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В России зафиксировано 449 тыс. 834 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 726 человек.

За весь период в стране выздоровели 212 тыс. 680 человек, из них 8 тыс. 57 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 5 тыс. 528, за сутки зарегистрировано 144 летальных исхода.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.