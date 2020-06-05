Замминистра отметила значимость детской поликлиники в «Спутнике» для района, где много молодых семей Медицина

Пенза, 5 июня 2020. PenzaNews. Строительство детской поликлиники имеет важное значение для микрорайона «Город Спутник», на который за счет высокой доли молодых семей приходится примерно половина детского населения Пензенского района Пензенской области. Такое мнение выразила заместитель министра – начальник управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава региона Марина Воробьева.

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«Там, где молодежь, это, конечно, дети, это повышенная рождаемость. Пензенский район за счет «Города Спутника» занимает первое место по показателю рождаемости. [...] Количество детей, которое проживает в «Городе Спутник», — это практически половина детского населения Пензенского района. Если в Пензенском районе 15 тыс. детского населения, в «Городе Спутник» — около 7 тыс. Такое же соотношение и среди детей первого года жизни, а, как известно, дети первого года жизни наиболее часто нуждаются в посещении поликлиники», — отметила она.

По словам Марины Воробьевой, строительство этой поликлиники можно назвать одним из наиболее значимых событий в развитии детского здравоохранения Пензенской области в 2020 году.

Она особо обратила внимание на то, что учреждение будет соответствовать всем современным нормам и требованиям, в том числе в части использования бережливых технологий.

Замминистра уточнила, что проектом предусмотрены кабинеты врачей-специалистов, включая хирурга, невролога, офтальмолога, ортопеда, эндокринолога и других, большое педиатрическое отделение, помещения для сбора анализов и физиотерапевтических процедур, а также дневной стационар для детей, который появится в Пензенском районе впервые.

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«Ну и, наверное, то, что сейчас создается в каждой вновь строящейся детской поликлинике: [...] комфортные условия ожидания приема для детей и лиц, их сопровождающих, колясочная, автоматические двери, просторные холлы, игровые зоны, открытая регистратура, удобная система навигации и так далее. Мы очень рады, если к концу этого года новая поликлиника распахнет двери для приема наших маленьких пациентов», — сказала Марина Воробьева.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», детская поликлиника, рассчитанная на 500 посещений в смену, будет располагаться в Засечном вдоль улицы Алой — в 11-й очереди строительства микрорайона «Город Спутник». Проектом предусмотрено возведение здания сложной конфигурации переменной этажности от двух до четырех этажей с обеспечением доступа маломобильных групп граждан.

По данным Минстроя Пензенской области, стоимость объекта составляет 365,3 млн. рублей. Финансирование осуществляется из бюджетов трех уровней: из федерального — в размере 255,7 млн. рублей, регионального — 71,2 млн. рублей и районного — 38,4 млн. рублей.

Строительство детской поликлиники в «Спутнике» осуществляет холдинг «Термодом». Ввести ее в эксплуатацию планируется в IV квартале 2020 года.