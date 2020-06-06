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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 2 тыс. 845 случаев заражения коронавирусом, 2 тыс. 354 человека выздоровели, 26 пациентов умерли

В Пензе за сутки подтверждено 24 случая заражения коронавирусом, в Заречном — 20

13:20 | 06.06.2020 | Медицина

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Пенза, 6 июня 2020. PenzaNews. 24 случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 из 86, подтвержденных за последние сутки в Пензенской области, зарегистрировано в Пензе, еще 20 — в Заречном. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в субботу, 6 июня.

В Пензе за сутки подтверждено 24 случая заражения коронавирусом, в Заречном — 20. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что по семь случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в Бессоновском и Каменском районах, по четыре — в Пензенском и Никольском, по два — в Спасском, Лопатинском, Неверкинском и Шемышейском, по одному — в Малосердобинском, Колышлейском, Белинском, Земетчинском, Тамалинском, Камешкирском, Городищенском, Нижнеломовском, Иссинском, Мокшанском, Кузнецком и Пачелмском.

«Возраст пациентов — от 19 до 86 лет», — уточняется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 6 июня в Пензенской области зарегистрировано 2 тыс. 845 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 2 тыс. 354 человека. За весь период умерли 26 пациентов.

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