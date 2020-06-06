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АКТУАЛЬНО В Пензенской области 2 тыс. 845 случаев заражения коронавирусом, 2 тыс. 354 человека выздоровели, 26 пациентов умерли

В Пензенской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом, 94 человека выздоровели

10:45 | 06.06.2020 | Медицина

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Пенза, 6 июня 2020. PenzaNews. 86 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, выздоровели 94 человека. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра правительства России, актуальные на 10.35 субботы, 6 июня.

В Пензенской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом, 94 человека выздоровели. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Всего в регионе подтверждено 2 тыс. 845 случаев заражения COVID-19. Общее число выздоровевших — 2 тыс. 354. За весь период умерли 26 пациентов.

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В России зафиксировано 458 тыс. 689 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 8 тыс. 855 человек.

За весь период в стране выздоровели 221 тыс. 388 человек, из них 8 тыс. 708 — за последние сутки.

Количество умерших увеличилось до 5 тыс. 725 человек, за сутки зарегистрировано 197 летальных исходов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан, с 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах.

1 июня Пензенская область приступила к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.

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