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В Пензенской области более 60% заразившихся переносят коронавирус в среднетяжелой форме

10:06 | 08.06.2020 | Медицина

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Пенза, 8 июня 2020. PenzaNews. Более 60% лиц, заразивших COVID-19 в Пензенской области, переносят новую коронавирусную инфекцию в среднетяжелой форме. Об этом сообщил заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Крымов в понедельник, 8 июня.

В Пензенской области более 60% заразившихся переносят коронавирус в среднетяжелой форме. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Что самое главное: в клинической структуре 28% — пневмонии. 15,3% — бессимптомное носительство. Остальные заболевшие — это ОРВИ, включая бронхиты и трахеобронхиты», — сказал он в ходе совещания в правительстве региона, в котором с помощью видеоконференцсвязи приняли участие главы администраций городских округов и муниципальных районов.

Александр Крымов уточнил, что 35% заразившихся коронавирусом — лица в возрасте от 20 до 49 лет, 22% — от 50 до 59, 35,4% — старше 60 лет.

«Лидируют пенсионеры — более 40%. Работники недекретированных профессий, включая сферу культуры, — 15%. Персонал медицинских организаций — около 18%. Единичные проценты по другим группам. Это неработающие лица, студенты вузов, опекаемый персонал закрытых учреждений», — отметил заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

Он добавил, что зарегистрировано 39 очагов заболеваемости COVID-19, индекс составляет 11,49.

«Групповых очагов всего восемь. [...] Четыре закрыто, потому что закончилась там заболеваемость, и они прекратили существование. Под наблюдением находится четыре очага, 106 пострадавших и 1 тыс. 123 контактных», — пояснил Александр Крымов.

По его словам, текущая ситуация в Пензенской области характеризуется все большим распространением первичных источников инфекции среди населения.

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